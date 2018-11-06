مناقشة مشروعى قانون بإنشاء مجلس قومى للسكان وللطفولة والأمومة قريبا

قالت النائبة هبة هجرس ، عضو لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان أن لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان ستضع أجندتها خلال إجتماعاتها المقبلة مناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس القومى للسكان والمجلس القومى للطفولة والأمومة.



وأشارت هجرس فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نسعى فى جنة التضامن للإنتهاء من مشروعى القانون ، خاصه وانهما يعتبر التزام دستورى ، ولابد من الانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن.



وأكدت عضو لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان أننا نتمنى ان يتم تشكيل هذه المجالس سريعا ، خاصه وأنها لابد أن تخرج بقوانين وليس من خلال قرارات وزارية ، على أن يتحدد لهذه المجالس المتخصصة الإطار القانونى ويتم تحديد اختصاصاتها.

