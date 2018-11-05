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وزير التعليم العالي: نستهدف خلق كوادر شابة ومدربة وفاعلة في المجتمع

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:48 م
الوزير خالد عبد الغفار
الوزير خالد عبد الغفار
ندى فتح الله
قال الوزير خالد عبد الغفار، إن مصر هي بوابة هامة للشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن دورها محوري في مجال التعليم.

وأضاف "عبد الغفار"،خلال جلسة "كيف نبني قادة المستقبل" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، أنهم يعملون على تنمية مهارات الطلاب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، ومن ثم العمل على تطويرها في المرحلة الجامعية.

واشار "عبد الغفار" إلى أنهم يستهدفون خلق كوادر شابة مدربة وفاعلة قادرة على تولي عجلة القيادة بالمجتمع.

وأضاف "عبد الغفار" أن المجلس الأعلى للجامعات عمل على قدم وساق خلال العطلة الصيفية للعمل على المسابقة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الأخير الذي عقد بجامعة القاهرة، لاختيار أفضل جامعة مصرية على الإطلاق، مشيرًا إلى أن تلك المسابقة أعطت دفعة قوية للقائمين على الجامعات للعمل بشكل حرفي لتحسين البنية التحتية لها.
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