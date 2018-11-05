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تعليم

تعرف على مواعيد العمل الرسمية في قطاع المعاهد الأزهرية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:46 م
صدى البلد
محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن ضوابط وآليات تنظم مواعيد العمل الرسمية بالنسبة للحضور والانصراف خلال فترة الدراسة والإجازات.

وأوضح قطاع المعاهد، أن مواعيد حضور جميع العاملين بالمعاهد الأزهرية التى تعمل بنظام الفترة الواحدة، تبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى نهاية اليوم الدراسي عدا عمال الخدمات المعاون فيبدأ ميعاد حضورهم قبل ذلك الموعد بربع ساعة.

بينما تبدأ مواعيد حضور جميع العاملين بالمعاهد الأزهرية التى تعمل بنظام الفترتين على النحو الآتي:

الفترة الصباحية من الساعة السابعة صباحا وحتى نهاية اليوم الدراسي وفقا للجدول الزمني المعرفة بمعرفة قطاع المعاهد عدا عمال الخدمات المعاونة فيبدأ موعد حضورهم قبل ذلك بربع ساعة، أما الفترة المسائية تبدأ وفقا للجدول الزمني المعد بمعرفة قطاع المعاهد الأزهرية.

وبالنسبة للحضور والانصراف خلال إجازة نصف العام والعطلة الصيفية: فتبدأ مواعيد العمل لجميع العاملين من الثامنة صباحا وحتى نهاية اليوم عدا عمال الخدمات المعاونة فيحضرون قبل ذلك بربع ساعة.

كما يسمح للعاملين بالمعاهد الأزهرية بالتوقيع فى دفاتر الحضور والانصراف خلال 15 دقيقة تالية للمواعيد السالف ذكرها وما زاد عن ذلك يوقع بسجل التأخيرات وفى حدود مدة تأخير 15 دقيقة أخرى وبحد أقصى 3 مرات شهريا وما زاد عن ذلك يحال الموظف للتحقيق على أن يخصم عن كل 45 دقيقة تأخير من يوم رصيد الإجازات الاعتيادية.

ويجوز التصريح للموظف بالانصراف قبل مواعيد الانصراف ما لم يكن مكلفا بعمل وبما لا يجاوز ساعتين ولا يقل عن ساعة وبحد أقصى 3 تصاريح شهرية على أن يخصم عن كل 6 ساعات يوم من رصيد إجازاته الاعتيادية.
تعرف على مواعيد العمل الرسمية في قطاع المعاهد الأزهرية
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