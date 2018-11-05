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فن

ليلى الكوشي تحيي التراث المغربي في لطف الله الخافي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:51 م
صدى البلد
شيرى نبيل
طرحت الفنانة المغربية ليلى الكوشي، مقطع فيديو كليب أغنيتها الجديدة "لطف الله الخافي"، الذي تم تصويره بكندا، تحت إشراف المخرج على الحضري ومن إنتاج شركة الهواتف الصينية "إيليفون".

الأغنية من كلمات الحاج الغرابلي في عهد الحسن الأول، ولحنها رضوان الأسمر، في حين تكفل بتوزيعها أمين الزنوحي، وأحيت فيها تراثا عريقا من فن الروحانيات واللون الصوفي الذي يشكل ذاكرة جماعية ثمينة بالنسبة للمغاربة، حيث قدمت "لطف الله الخافي" في قالب جديد يسهل تقبله من طرف الأجيال الحديثة.

وأكدت "الكوشي" في تصريح صحفي، أن عملها الجديد هو من إنتاج شركة عالمية متخصصة في الهواتف الذكية، (إيليفون)، التي اختارتها كوجه إعلاني، مشيرة إلى أن اتفاقهما لم يأت بسهولة خاصة وأن الأغنية لا تدخل في خانة الأغاني التجارية، وبذلك كان التعاون بينهما على أساس أنها فنانة اشتهرت بدفاعها عن الأغنية الملتزمة التي تقدم رسائل تدعو إلى العيش المشترك والسلام وقيم ومبادئ احترام غير والانفتاح على ثقافة الآخر.
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