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طارق شوقي: التعليم ليس شهادة على الحيط ولازم نغير من الدول المتقدمة..فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:54 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم العالي، إن التعليم ليس شهادة على الحيط، مناشدًا الاهالي بتجهيز اولادهم لسوق العمل وإيجاد أماكن مناسبة لهم في الجامعات وليس فقط التركيز على الحصول على أعلى الدرجات.

وأضاف "شوقي"، في كلمته خلال جلسة "كيف نبني قادة المستقبل"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الاثنين، اننا يجب علينا ان ننظر للدول المتقدمة و "نغير منها"، ونؤمن بان التعليم ليس رفاهية، ويجب العمل على الدخول في إطار العمل للتقدم.
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