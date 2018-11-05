السيسى: وزراء الحكومة يسعون لتغيير الواقع فى مصر .. فيديو

عقب الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الفيلم التسجيلى الذى استعرضه كل من وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى، قائلًا " أنا عايشه، كله، وأنا اللى قولتلهم لازم تعرضوا الفيلم التسجيلى وتستعرضوا نظام التعليم الجديد فى منتدى الشباب لكى نلقى الضوء عليه".



وأضاف السيسى، أن خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، " أنا عايز أوصل للمجتمع أن زمايلنا الموجودين فى الحكومة يسعون لتغيير الواقع فى مصر ومن المهم ان يكون لدينا ثقة اننا نستطيع التغيير".



وأكد " احنا ما اتأخرناش على ملف التعليم ولكن الاولويات كانت تحتم علينا انقاذ الدولة من الارهاب وفى نفس الوقت وزير التربية والتعليم كان يعمل فى صمت مع مجموعة خاصة به لتطوير التعليم".

