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السيسي يشهد فيلما وثائقيا عن نظام التعليم الجديد وسبل تطوير المناهج.. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:56 م
صدى البلد
فاطمة رضا
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض فيلم وثائقي يستعرض نظام التعليم الجديد وسبل تطوير المناهج، وذلك ضمن فعاليات جلسة "كيف نبني قادة المستقبل"، بمنتدى شباب العالم.

واستعرض الدكتور طارق شوق وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، نظام التعليم الجديد وكيفيه التعاون بين الوزارتين لتأهيل الطلاب وتنمية التعليم.
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