الخضيري: إمكانيات وموارد مصر تضعها على خريطة الاستثمار العالمى



وكان أعلن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية قد أعلنا أن مصر تقدمت 8 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 Doing business الصادر تحت عنوان «التدريب من أجل الإصلاح»، لتقفز من المركز 128 إلى 120.



ورصد التقرير قيام القاهرة بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى خمسة مجالات، معتبرًا أن هذا أكبر عدد من الإصلاحات التى نفذت فى عام واحد، خلال السنوات العشر الماضية، وثانى أكبر عدد يُنفَّذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام.



وذكر التقرير أن مصر نجحت فى زيادة حماية صغار المستثمرين عبر تعديلات قانون الشركات ولائحته التنفيذية، وسهَّلت تسوية حالات الإعسار بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المعسرة.



وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن القاهرة حققت أعلى ارتفاع فى ترتيبها بمؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلًا من 90 العام الماضى، وتحسن ترتيبها بمؤشر تسوية حالات الإعسار 14 مركزًا، لتقفز إلى المركز 101 بدلًا من الـ 115.



وقالت الوزيرة، إن مصر تقدمت أيضًا فى مؤشر حماية صغار المستثمرين، لتصل إلى المركز 72 بدلًا من 81، وارتفع ترتيبها فى مؤشر سداد الضرائب إلى المرتبة 159 بدلًا من 167، بزيادة مقدارها 8 مراكز.







أكد الدكتور محسن الخضيري، الخبير الاقتصادي، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التحولات المهمة على مستوى تحسين مناخ الاستثمار والاستجابة لمطالب المستثمرين والقطاع الخاص الذى يعد شركا أساسيا فى التنمية ، مشيرا إلى أن صدور قانون جديد للاستثمار وإدخال تعديلات على عدد من القوانين والتشريعات والتحول المهم على مستوى الوضع الاقتصادى هو ما ساهم فى تقدم مصر 8 مراكز فى مؤشر ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى.وأوضح الدكتور "الخضيرى" فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن موافقة البنك الدولى على تقديم شريحة جديدة من قرض الـ 12 مليار دولار هو فى الأساس اعتراف بأن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح واكتسب بالفعل ثقة المؤسسات الدولية المعنية .وشدد على أن مصر تملك إمكانيات وموارد كبيرة تجعل منها محط انظار المستثمرين بكافة أنحاء العالم ، مشيرا إلى أن هذه الموارد تتنوع ما بين موارد طبيعية وأخرى تتمثل فى الموارد البشرية والأيدى العاملة ، بخلاف الموقع الجغرافى الذى يخلق منها مركزا للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية .