ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الخضيري: إمكانيات وموارد مصر تضعها على خريطة الاستثمار العالمى

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:54 م
محسن الخضيري الخبير
محسن الخضيري الخبير الاقتصادي
محمد صبيح
أكد الدكتور محسن الخضيري، الخبير الاقتصادي، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التحولات المهمة على مستوى تحسين مناخ الاستثمار والاستجابة لمطالب المستثمرين والقطاع الخاص الذى يعد شركا أساسيا فى التنمية ، مشيرا إلى أن صدور قانون جديد للاستثمار وإدخال تعديلات على عدد من القوانين والتشريعات والتحول المهم على مستوى الوضع الاقتصادى هو ما ساهم فى تقدم مصر 8 مراكز فى مؤشر ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى.

وأوضح الدكتور "الخضيرى" فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن موافقة البنك الدولى على تقديم شريحة جديدة من قرض الـ 12 مليار دولار هو فى الأساس اعتراف بأن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح واكتسب بالفعل ثقة المؤسسات الدولية المعنية .

وشدد على أن مصر تملك إمكانيات وموارد كبيرة تجعل منها محط انظار المستثمرين بكافة أنحاء العالم ، مشيرا إلى أن هذه الموارد تتنوع ما بين موارد طبيعية وأخرى تتمثل فى الموارد البشرية والأيدى العاملة ، بخلاف الموقع الجغرافى الذى يخلق منها مركزا للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية .

وكان أعلن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية قد أعلنا أن مصر تقدمت 8 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 Doing business الصادر تحت عنوان «التدريب من أجل الإصلاح»، لتقفز من المركز 128 إلى 120.

ورصد التقرير قيام القاهرة بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى خمسة مجالات، معتبرًا أن هذا أكبر عدد من الإصلاحات التى نفذت فى عام واحد، خلال السنوات العشر الماضية، وثانى أكبر عدد يُنفَّذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام.

وذكر التقرير أن مصر نجحت فى زيادة حماية صغار المستثمرين عبر تعديلات قانون الشركات ولائحته التنفيذية، وسهَّلت تسوية حالات الإعسار بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المعسرة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن القاهرة حققت أعلى ارتفاع فى ترتيبها بمؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلًا من 90 العام الماضى، وتحسن ترتيبها بمؤشر تسوية حالات الإعسار 14 مركزًا، لتقفز إلى المركز 101 بدلًا من الـ 115.

وقالت الوزيرة، إن مصر تقدمت أيضًا فى مؤشر حماية صغار المستثمرين، لتصل إلى المركز 72 بدلًا من 81، وارتفع ترتيبها فى مؤشر سداد الضرائب إلى المرتبة 159 بدلًا من 167، بزيادة مقدارها 8 مراكز.


loading...

موضوعات متعلقة

الوطنى للتنافسية: "التعويم" سبب تراجع مصر فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018

البنك الدولى: مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات لمناخ الأعمال

عمران: ساهمنا في تقدم مؤشر الحصول على الائتمان عبر سجل الضمانات المنقولة

ترشيحاتنا

شاهد .. أبناء هنا شيحة أثناء عقد قرانها على أحمد فلوكس

بلومبرج بيزنس: العاصمة المصرية الجديدة حلم مستحيل تحول إلى واقع

اليوم.. محاكمة بديع و7 آخرين فى أحداث مسجد الاستقامة

أميتاب باتشان يعود إلى القاهرة بعد غياب 18 عاما

كاف يعلن تفاصيل حفل جوائز الأفضل فى إفريقيا لعام 2018

صاحبة تمثال محمد صلاح ترد على منتقديها بـ 22 عملا جديدا

مصرع وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بحادث تصادم بالبحيرة

محاولة أخيرة لإنقاذ إقامة مباراة المصرى وبيراميدز بالدورى الممتاز

مفاجأة مدوية.. التحقيق مع أجيري مدرب المنتخب أمام القضاء الإسباني

التحقيق مع منى عراقى

خبير بـ منتدى الشباب: اخترعت موبايل للحد من السوشيال ميديا وإدمان الإنترنت

تجاهل تطوير منزل سيد درويش بكوم الدكة يثير استياء السكندريين.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجاهل تطوير منزل سيد درويش بكوم الدكة يثير استياء السكندريين.. صور

شاهد.. لحظة إنقاذ قرش في البحر الأحمر بعد تحريره من طوق خانق

أسوان تستقبل الفوج الثاني من قطار الشباب ضمن مشروع اعرف بلدك..صور

مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور

المتحف الكبير يستقبل 614 قطعة أثرية من متحف التحرير.. صور

فيديو

السيسي يشهد فيلما عن التجربة المصرية في تأهيل الشباب للقيادة.. فيديو
السيسي يشهد فيلما وثائقيا عن نظام التعليم الجديد وسبل تطوير المناهج.. فيديو
طارق شوقي: التعليم ليس شهادة على الحيط ولازم نغير من الدول المتقدمة..فيديو
السيسى: وزراء الحكومة يسعون لتغيير الواقع فى مصر .. فيديو
وزير التعليم العالي: نستهدف خلق كوادر شابة ومدربة وفاعلة في المجتمع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟