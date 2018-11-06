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برلمان

برلماني: الوحدة الوطنية قادرة على القضاء على الانتحار القومي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:27 ص
النائب يحيى كدوانى
النائب يحيى كدوانى عضو لجنة الدفاع والامن القومى بالبرلمان
القسم السياسى
قال النائب يحيى كدوانى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الشعب المصرى متماسك ويتميز بحفاظه على الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن الدولة استطاعت تجنب الانتحار القومى بفضل إرادة المصريين ووقوفهم خلف القيادة السياسية.

وأضاف كدوانى فى تصريحات خاصة لـ " صدي البلد " أن مصر ماضية فى مكافحة الإرهاب ، مؤكدا أن الدولة كانت تعانى من مؤامره دولية لصالح إسرائيل ،مستعينين بجماعة الإخوان الإرهابية لرفع راية العصيان على جيش مصر وشعبها ، إلا انه بفضل الإرادة الشعبية استطاعت مصر أن تتصدى لهذة المؤامرة.

وأشار عضو لجنة الدفاع إلى ان اعداء الوطن يحاولون زعزعة الاوضاع المصرية، مؤكدا انه لابد من ان نكون يدا واحده بهدف الحفاظ على الأمن القومى المصرى بكافه عناصره ، ضد اى دولة تريد اسقاط الدولة المصرية.
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