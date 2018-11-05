الجامعة المصرية الصينية تستضيف مهرجان الفلكلور الصيني.. صور

استضافت الجامعة المصرية الصينية، مهرجان الفلكلور الصيني، وذلك تحت رعاية السفارة الصينية بالقاهرة، لتوطيد العلاقات المصرية الصينية، وتعريف الطلاب بالعادات والتقاليد الصينية.



وتفاعل الجمهور من طلاب الجامعة مع العروض المختلفة المبهرة،حيث قامت فرقة أوبرا ووتشجيانغ الصينية بتقديم عرض فلكلوري صيني متميز.



وقال الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، إن الجامعة تهتم بالناحية الثقافية والترفيهية للطلاب جنبا إلى جنب الناحية التعليمية، وان مثل هذه الفعاليات الثقافية مهمة جدا للتواصل بين الثقافات المختلفة، مشيرا إلى أن الصين نشطة جدا في هذا المجال، ولها حضور قوي في معظم الفعاليات الثقافية في مصر، كما أن هذه العروض تساهم في تحقيق المزيد من التواصل والتفاعل بين مصر والصين.