ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

الجامعة المصرية الصينية تستضيف مهرجان الفلكلور الصيني.. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:56 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
استضافت الجامعة المصرية الصينية، مهرجان الفلكلور الصيني، وذلك تحت رعاية السفارة الصينية بالقاهرة، لتوطيد العلاقات المصرية الصينية، وتعريف الطلاب بالعادات والتقاليد الصينية.

وتفاعل الجمهور من طلاب الجامعة مع العروض المختلفة المبهرة،حيث قامت فرقة أوبرا ووتشجيانغ الصينية بتقديم عرض فلكلوري صيني متميز.

وقال الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، إن الجامعة تهتم بالناحية الثقافية والترفيهية للطلاب جنبا إلى جنب الناحية التعليمية، وان مثل هذه الفعاليات الثقافية مهمة جدا للتواصل بين الثقافات المختلفة، مشيرا إلى أن الصين نشطة جدا في هذا المجال، ولها حضور قوي في معظم الفعاليات الثقافية في مصر، كما أن هذه العروض تساهم في تحقيق المزيد من التواصل والتفاعل بين مصر والصين.
الجامعة المصرية الصينية تستضيف مهرجان الفلكلور الصيني.. صور
الجامعة المصرية الصينية تستضيف مهرجان الفلكلور الصيني.. صور
الجامعة المصرية الصينية تستضيف مهرجان الفلكلور الصيني.. صور
الجامعة المصرية الصينية تستضيف مهرجان الفلكلور الصيني.. صور
loading...

ترشيحاتنا

مصر وتونس ضد الفتنة.. الأهلى والترجي إيد واحدة قبل النهائى الافريقي

كاف يعلن تفاصيل حفل جوائز الأفضل فى إفريقيا لعام 2018

الكاف يعقد اجتماعا اليوم بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا

الصحفيين تدرس تحديد سن الانضمام لعضوية النقابة عند 35 عاما

وزير التعليم العالي يعلن أفضل 3 جامعات مصرية في عام 2018

ليفربول يوجه رسالة حماسية لـ محمد صلاح قبل مواجهة ريد ستار

صحيفة روسية تشيد بالمنتجعات المصرية: الأفضل لدى الروس والأوكران

خالد بيومي يشيد بـ مذيع صدى البلد

أمير طعيمة يسخر من إيقاف وليد أزارو

شاهد.. لحظة إنقاذ قرش في البحر الأحمر بعد تحريره من طوق خانق

خبير بـ منتدى الشباب: اخترعت موبايل للحد من السوشيال ميديا وإدمان الإنترنت

السيسي: شهادة التعليم الفنى بمصر معتمدة من ألمانيا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجاهل تطوير منزل سيد درويش بكوم الدكة يثير استياء السكندريين.. صور

شاهد.. لحظة إنقاذ قرش في البحر الأحمر بعد تحريره من طوق خانق

أسوان تستقبل الفوج الثاني من قطار الشباب ضمن مشروع اعرف بلدك..صور

مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور

المتحف الكبير يستقبل 614 قطعة أثرية من متحف التحرير.. صور

فيديو

السيسي يشهد فيلما عن التجربة المصرية في تأهيل الشباب للقيادة.. فيديو
السيسي يشهد فيلما وثائقيا عن نظام التعليم الجديد وسبل تطوير المناهج.. فيديو
طارق شوقي: التعليم ليس شهادة على الحيط ولازم نغير من الدول المتقدمة..فيديو
السيسى: وزراء الحكومة يسعون لتغيير الواقع فى مصر .. فيديو
وزير التعليم العالي: نستهدف خلق كوادر شابة ومدربة وفاعلة في المجتمع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟