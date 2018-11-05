السيسي يشهد فيلما عن التجربة المصرية في تأهيل الشباب للقيادة.. فيديو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرضًا لفيلمًا تسجيليًا، خلال جلسة "كيف نبني قادة المستقبل" خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، خاص بالتجربة المصرية في بناء القادة في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب.



والفيلم من إنتاج فريق الإنتاج الفني الخاص ببرنامج تأهيل الشباب للقيادة.



ويعد منتدى شباب العالم، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.



وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.