الجمعيات الأهلية يعود لمطبخ البرلمان مرة أخرى.. الرئيس يعطى الضوء الأخضر لتعديل القانون.. نواب: سننظر فى المواد ذات العوار القانوني.. وبرلمانى: مادة التمويلات أبرز الاعتراضات

تضامن النواب: اعتراض الرئيس على قانون الجمعيات الأهلية حق دستورى

لجنة حقوق الإنسان: نؤيد أى تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية بشروط

برلمانية تطالب بتسهيل حركة الجمعيات الأهلية فى تعديلات القانون

برلمانى: لابد من إخضاع الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات





قانون الجمعيات الأهلية من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب الفترة الأخيرة بهدف تنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى فى مصر، وثار جدل كبير حول هذا القانون خلال الفترة الأخيرة، خاصة فى ظل اعتراض عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى على عدد من مواده، إلا أن الرئيس السيسى حسم هذا الجدل بشكل قاطع بعد موافقته على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، على أن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.فى البداية قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، إن الدستور منح رئيس الجمهورية، الحق فى رفض القوانين الصادرة من البرلمان أو إجراء أى تعديلات عليها، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار ممارسة الرئيس لحقه فى الرقابة اللاحقة على القوانين.جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الاثنين، تعليقا على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن العوار فى قانون الجمعيات الأهلية الصادر من البرلمان.وأكد أبو حامد، على أن لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان، ستنتظر اللجنة التى أعلن الرئيس السيسى عن تشكيلها لمراجعة القانون، للإضطلاع على أبرز المواد التى تتضمن عوار قانونى، وذلك لإعادة مناقشاتها وضبط صياغتها لتلافى ذلك العوار.وكشف أبوحامد، أن أبرز المواد التى لاقت اعتراضات فى وقت سابق هى المواد المتعلقة بالحصول على المنح من الخارج وكيفية تنظيمها، فضلا عن العقوبات التى أقرت فى القانون، لافتا إلى أن لجنة التضامن ستستعين بتقرير اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية لتحقيق أكبر استفادة خلال مناقشات المواد التى سيتم تعديلها.وقال النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن أى قانون قابل للتعديل حسب الزمان والمكان، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى تتاح له معلومات لا يصل لها آخرون تجعله يتصرف فى نطاق محدود.وأشار الغول فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون الجمعيات الأهلية قتل بحثا فى المناقشة داخل فى لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان، وثار حوله بعض الاعتراضات على عدد من مواد القانون وعلى رأسها مادة تمويل الجمعيات الأهلية.وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن الجمعيات الأهلية ترغب فى أن يكون تمويلها غير مراقب من الدولة فيما يأتى لها من أموال وفيما تنفقه، على الرغم من أن الجمعيات الأهلية يتم مراقبتها فى دول العالم، مشيرا إلى أننا نؤيد أى تعديلات ستتم على قانون الجمعيات الأهلية بشرط عدم مساسها بالأمن القومى للبلاد.في السياق ذاته قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان إن قانون الجمعيات الأهلية لا يوجد به أى عوار دستورى، ولكنه به بعض المواد البسيطة التى تحتاج إلى التعديل فى إطار تنظيم عمل المنظمات الأهلية فى مصر.وأشارت هجرس فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التعديلات المطلوبة على قانون الجمعيات الأهلية هى ضرورة تسهيل الحركة بالنسبة لعمل الجمعيات الأهلية وعدم التضييق عليها، والا تستخدم فى أغراض غير المخصصة لها، مؤكدا أن المواد المطلوبة تعديلها من الممكن أن تصل من مادتين إلى 3 مواد.وأكدت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان أن اللجنة مستعدة للاستماع إلى وجهات نظر بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية، من خلال إجراء حوار مجتمعى حول القانون، لعرض كل الآراء، بهدف التوصل إلى إصدار قانون توافقى من جميع الأطراف.فيما قال النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إن هناك بعض منظمات المجتمع المدنى تستغل الوضع القانونى لها ، بهدف الحصول على تمويلات من الخارج، يتم استخدامها فى الإضرار بأمن واستقرار البلاد.وأشار كدوانى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تعديلات قانون الجمعيات الأهلية لابد أن يتضمن إخضاع أموال هذه الجمعيات للجهاز المركزى للمحاسبات، على إعتبار أنها أموال عامة، بالإضافة إلى ضرورة منح وزارة التضامن الإجتماعى صلاحيات واسعة فى الرقابة على أعمال مؤسسات المجتمع المدنى.وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن خضوع الجمعيات الأهلية للرقابة ليس حجرا على عمل منظمات المجتمع المدنى فى مصر، خاصة وأن لها دور فى أداء الخدمات الجماهيرية، مشيرا إلى أن البرلمان سيدرس تعديلات قانون الجمعيات الأهلية، ومن يقوم من هذه الجمعيات بالإضرار بالأمن القومى لابد أن يحاسب.وكان قد أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي موافقته على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة اخرى الى مجلس النواب.جاء ذلك خلال إجابة الرئيس السيسى على سؤال لفتاة من الذين التقاهم مساء أمس خلال لقائه بعدد من الشباب المصريين والأجانب على هامش منتدى شباب العالم ٢٠١٨ بمدينة شرم الشيخ.ووجهت الفتاة "يوستينا ثروت"، استفسارًا حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مخاطبة الرئيس بقولها:" قانون منظمات المجتمع المدني محتاج نظرة من سيادتك وصلاحياتك الدستورية"، ورد الرئيس بقوله:"انا متفق معاكي .. كان فيه تخوف أدي ان القانون يخرج بشكل فيه عوار".