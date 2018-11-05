طب أسيوط تناقش المشاكل الصحية المتعلقة بمكان العمل وحقوق العمال

شهدت جامعة أسيوط انطلاق فعاليات اليوم العلمي الشهري السابع عشر لكلية الطب تحت عنوان: "المشاكل الصحية المتعلقة بمكان العمل وحقوق العمال"، والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور أحمد المنشاوي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.



شارك في الفعالية الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة مها الخولي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور البدرى أبو النور أستاذ الأمراض الباطنة بكلية الطب ومقرر اليوم، والدكتورة مها كامل الأستاذة بقسم الأمراض الصدرية، إلى جانب عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من الأقسام المختلفة بالكلية وأطقم التمريض والعاملين بالإدارات المختلفة بالمستشفيات الجامعية.



وهنأ الدكتور حسن عبد اللطيف كلية الطب بحصولها على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية، لضمان جودة التعليم للمرة الثانية، مؤكدًا أن ذلك جاء تكليلًا لجهود أسرة الكلية بجميع كوادرها من أطباء أعضاء هيئة التدريس والنواب والعاملين وأطقم التمريض والإداريين فى تطوير المنظومة الصحية والبحثية والأكاديمية وفى الارتقاء بالخدمات الطبية داخل الكلية ومواكبتها لأحدث النظم الإدارية والعلاجية، ومن هذا المنطلق أشاد بدور الكلية الخدمي والتوعوي من خلال عقد اللقاءات العلمية المثمرة التي تسلط الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالقضايا الطبية والعلاجية وكذلك القضايا المتعلقة بحقوق العاملين فى جميع الوحدات الطبية، داعيًا إلى عمل دورات تأهيلية وتثقيفية فى مجالات الوعي بحقوق العمال ومشكلات العمل المختلفة.



وأشارت الدكتورة مها الخولي إلى حرص الكلية على عقد لقاءها العلمي بصفة دورية، وذلك بهدف التعرف على كل ما هو جديد فى القضايا المتعلقة بالجوانب الصحية والطبية إلى جانب تبادل الرؤى والأفكار حول تلك القضايا، مؤكدة أن اليوم العلمي الـ17 للكلية يناقش قضية المشكلات الصحية المتعلقة ببيئة العمل والتي تعد من الموضوعات الهامة التي توفر نوع من الحماية الطبية لكل الأفراد الذين يتعاملون مع المرضى سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.



ومن جانبه أوضح الدكتور البدرى أبو النور أن اللقاء العلمي تضمن مناقشة عددًا من المحاور الهامة من خلال جلستين علميتين تناولت عددا من المحاضرات العلمية والنظرية حول مناخ العمل فى القطاعات الصحية المختلفة وما يواجه العمال داخل تلك الوحدات من أضرار صحية سواء أطباء أو إداريين أو تمريض، الممارسات الخاصة بالعدوى الفيروسية فى المستشفيات، عدوى الأمراض الصدرية المكتسبة فى المستشفيات، طرق منع العدوى المتعلقة بالعمل، حقوق العمال والتي حاضرها عدد من الأطباء بأقسام الصحة العامة، طب المناطق الحارة، الأمراض الصدرية والتدرن، الطب الشرعي.