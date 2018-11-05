الأكاديمية الوطنية للتأهيل توضح صفات القائد الحقيقي..فيديو

قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتأهيل،إن القيادة بدأت من مصر قبل آلاف السنوات منذُ عصر الملكة حتشبسوت،موضحًة أن القيادة عبارة عن جينات لكنها رحلة طويلة تُنمى من خلال عدد من التجارب.



وكشفت"راغب" خلال كلمتها بجلسة كيف نبنى قادة المستقبل،اليوم الإثنين،عن الصفات الحقيقية للقائد وهو الشخص الحالم الذى له رؤية وآليات وثمن وقت وجهد ومثابرة فهى عبارة عن رؤية واضحة.



وقالت "راغب" إن القائد الحقيقي هو الذى يوضح أهدافه لمن حوله و يقتنعون تطوعيًا بتحقيق ما يرغب فى وقت قصير كما أنه يستطيع أن يضع كل شخص فى مكانه المناسب،لافتًة إلى أن اليأس كلمة لاتوجد فى قاموس القائد لأنه لاينهزم ولا يحب سوى الانتصار.



وأضافت:"من أكبر أمثلة القائد لدينا محمد صلاح وهو بيسقط قبل نهاية المباراة كان هناك أمل من 80 مليون بأنه سينتصر وأيضًا مجدى يعقوب إذ أنه اختار بناء مستشفى لعمليات القلب المفتوح ويقودها لخدمة وطنه".

