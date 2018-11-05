ريال مدريد يستعد لعقد صفقة رعاية تاريخية

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني، لإبرام عقد شراكة جديد مع شركة "أديداس" العالمية للملابس الرياضية، في صفقة خيالية، تبلغ قيمتها مليار يورو.



ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، وشركة "أديداس"، سيوقعان عقد رعاية سيكون الأعلى في تاريخ كرة القدم.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن عندما يتم توقيع هذا العقد رسميًا، سيتخطى ريال مدريد، نادي مانشستر يونايتد الذي يحصل على 85 مليون يورو، كما أنه سيتخطى عقد برشلونة الذي يحصل من على 83 مليون يورو فقط.



وأشارت "ماركا" إلى أن ريال مدريد على بعد خطوة من إبرام عقد الرعاية مع أديداس لمدة عشر سنوات قادمة، خلال الفترة ما بين 2020 وحتى 2030، يحصل فيها النادي الملكي على 1.1 مليار يورو.



وأكدت الصحيفة، أن هذه الصفقة ستكون عقد القرن وغير مسبوقة في تاريخ الرياضة الأوروبية، وقميص ريال مدريد سيصبح الأغلى في العالم.