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أخبار البلد

مصر للطيران تبدأ استراتيجية تطوير جديدة بالتعاون مع شركة عالمية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:21 م
الطيار أحمد عادل
الطيار أحمد عادل
نورهان خفاجي
قال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، إن وزارة الطيران المدنى برئاسة الفريق يونس المصري، تشهد استراتيجية جديدة وخطة تطوير شاملة في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة، موضحا أنه تم اتخاذ خطوات فعالة تجاه تطبيق تلك الاستراتيجيات والتي تعد مصر للطيران جزءا لا يتجزأ منها.

وأضاف الطيار أحمد عادل، في رسالته للعاملين بمصر للطيران، إن الشركة القابضة وشركاتها التابعة بصدد بدء مرحلة جديدة من التطوير وإعادة الهيكلة، تهدف إلى رفع كفاءة الشركة وتحسين أدائها، من أجل زيادة الربحية ونمو الحصة السوقية مع رفع قدرتها التنافسية واستمرارها فى التقدم، لتحتل الشركة مركزا متقدما بين شركات الطيران العالمية، دون التنازل عن ريادتها ومكانتها.

وأشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلي انه تم الاتفاق مع شركة استشارية تمثل أحد بيوت الخبرة المتخصصة فى تطوير وإعادة هيكلة الشركات والكيانات الاقتصادية العامة على مستوى العالم، وذلك لتقديم الحلول الاستشارية والدعم الفني والادارى بالتعاون مع فريق عمل من مصر للطيران لتنفيذ هذه الإستراتيجية والتي ستبدأ الشهر الجاري على مرحلتين.

وأوضح، ان المرحلة الأولى هي الإعداد والدراسة لإعادة هيكلة الشركة القابضة وشركاتها التابعة ، يليها مرحلة التنفيذ للوصول إلى الهدف المرجو من مشروع التطوير وإعادة الهيكلة ، مؤكدا ان مشروع التطوير وإعادة الهيكلة يهدف إلى الارتقاء بمستوى الشركة والعاملين بها دون المساس باى من حقوقهم.
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