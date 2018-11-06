برلمانى: يجب إخضاع الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات

قال النائب يحيى كدوانى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إن هناك بعض منظمات المجتمع المدنى تستغل الوضع القانونى لها ، بهدف الحصول على تمويلات من الخارج ، يتم استخدامها فى الإضرار بأمن واستقرار البلاد.



وأشار كدوانى فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن تعديلات قانون الجمعيات الأهلية لابد أن يتضمن إخضاع أموال هذه الجمعيات للجهاز المركزى للمحاسبات، على إعتبار أنها أموال عامة، بالإضافة إلى ضرورة منح وزارة التضامن الاجتماعى صلاحيات واسعة فى الرقابة على أعمال مؤسسات المجتمع المدنى.



وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن خضوع الجمعيات الأهلية للرقابة ليس حرجا على عمل منظمات المجتمع المدنى فى مصر ، خاصة وأنها لها دور فى أداء الخدمات الجماهيرية ، مشيرا إلى أن البرلمان سيدرس تعديلات قانون الجمعيات الأهلية، ومن يقوم من هذه الجمعيات بالإضرار بالأمن القومى لابد أن يحاسب.