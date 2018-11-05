زادة: الجبلاية لم تسدد أموالا للزمالك فى قضيتي كريم الحسن وماريتيمو البرتغالي

كشف هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة تسديد اتحاد الكرة المصري أي أموال للفريق في أزمة مستحقات لاعبيه السابقين، مشيرا إلى أن هناك موعدا نهائيا للسداد أو خصم النقاط في قضيتي كريم الحسن ونادي ماريتيمو البرتغالي.



وصرح زادة لبرنامج "كلام في الجون" قائلا: "اتحاد الكرة لم يسدد أي أموال للزمالك كما أشيع، ومبلغ الـ 600 ألف دولار الذي تم دفعه في شهر أكتوبر الماضي كان من خزينة القلعة البيضاء، والشيكات كانت بتوقيع الثنائي إسماعيل يوسف وأحمد جلال إبراهيم".



وأضاف "حتى الآن لم نتسلم من اتحاد الكرة مبلغا يزيد عن 900 ألف دولار، هي حقوقنا من أموال الفيفا الخاصة باللاعبين، وحينما نسأل عنها يقولون لنا إنها لم تصل بعد".



الزمالك كان قد أعلن في وقت سابق عن انتهاء الأزمة بعد فيديو تم بثه على الموقع الرسمي للنادي قال فيه إن هاني زادة تحرك من إسبانيا لسويسرا لإنهاء الأزمة، ووجه الشكر لهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وثروت سويلم المدير التنفيذي، لمساعدتهم للزمالك في هذه الأزمة، موضحا أن هاني أبو ريدة دفع الـ300 ألف دولار "من جيبه" لحل الأزمة، شكرا له



وواصل "الزمالك مهدد بخصم النقاط بشكل فوري في قضيتي كريم الحسن ونادي ماريتيمو البرتغالي إن لم يسدد مستحقاتهما يوم 15 نوفمبر الجاري، لأنهما يندرجان تحت اللائحة الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تتيح الخصم الفوري دون استئناف أو تسديد الأقساط، عكس قضيتي أجوجو ومندمو، اللذان لا يوجد مشكلة في أمرهما طالما أننا نسدد الأقساط الشهرية".



وتابع "لا صحة للأنباء التي أشيعت حول تعريضهما للزمالك لأزمة يوم 15 وخصم نقاط".



وأتم "النادي سيدفع كل الأموال ولن يتم الوصول أبدا لمرحلة خصم النقاط، وللمرة الأولى أقول إن هناك جلسة رسمية مع الفيفا يوم 15 نوفمبر الجاري لتوضيح الصورة للاتحاد الدولي بأن السبب في تأخر تسديد الأموال يرجع للحجز على أموال النادي".