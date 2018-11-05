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رياضة

ميدو عن كلمة الرئيس السيسي بمنتدى الشباب: عظيمة جدا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:14 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
أعرب نجم نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو عن امتنانه لما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمنتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ، واصفًا كلمته بـ"عظيمة جدا".

وغرد "ميدو"، عبر حسابه بموقع تويتر: "كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في #مؤتمر_الشباب بأن لكل مواطن الحرية فيما يعبد وبما يؤمن كلمة عظيمة جدا".

واستكمل: أرجو أن تصل إلى عقول أشباه رجال الدين الذين يكفروا من يشاؤوا ويلقوا الاتهامات على من يشاؤون".
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