حكاية سباح بريطاني قضى 157 يوما في البحر: تشقق لسانه من المياه المالحة

من أجل الدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، غامر السباح البريطاني روس إيدلي بحياته في مياه البحر المالحة، من خلال السباحة بشكل متواصل لأكثر من 5 شهور حول البر الرئيسي لبريطانيا دون أن تطأ قدماه اليابسة.



إيدلي الذي دخل موسوعة جينيس أكثر من مرة بعد تسلقه جبل إيفرست أعلى قمة جبلية في العالم، يسعى هذه المرة لدخول التاريخ من أوسع أبوابه بعد رحلة عوم بلغت نحو 3 آلاف كيلو متر وامتدت لنحو 157 يوما في عرض البحر.



وانطلق إيدلي البالغ من العمر 33 عامًا في رحلته من ميناء مارغيت في بداية يونيو الماضي، وشرح المغامر البريطاني الصعوبات التي واجهته خلال رحلة الـ 157 يوما في البحر قائلًا:" إنه واجه صعوبات عدة خلال السباحة، منها لدغات قناديل البحر والأمواج العاتية وسفن الشحن الضخمة".



قضاء وقت كبير في البحر له تبعاته على المغامر البريطاني، لا سيما أن قدميه لم تطأ اليابسة منذ أن قرر خوض رحلته في شهر يونيو حتى انتهاء مغامرته المجنونة يوم الأحد الماضي 4 نوفمبر، فقد نالت المياه المالحة منه إذ تشقق لسانه بعد تراكم هذه المياه على فمه وقال إيدلي بعد نهاية مغامرته " لقد تشقق لساني على نحو بالغ بسبب تراكم المياه المالحة".



ليس هذا فحسب فلقد عانى المغامر البريطاني من السفن ولدغات قناديل البحر، لكنه ورغم هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر، واصل إيدلي السباحة، ضاربًا رقمًا قياسيًا يضاف إلى سجله في المغامرات المجنونة التي التف بها حول بريطانيا العظمى ، ليصبح أول شخص يقطع 3 آلاف كيلو متر سباحة متواصلة، وبذلك أصبح يستحق الدخول في موسوعة جينيس.



وفي أول ظهور إعلامي له عقب انتهاء رحلته، بدا إيدلي ذو لحية كبيرة وشعر كثيف نتيحة السباحة المتواصلة، وقال إن رقبته تعرضت لتقرحات أيضًا، إضافة إلى الإرهاق والتعب الذي حل به في رحلته.



وكان إدغلي قد دخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية أكثر من مرة، من خلال تسلق حبل إيفرست، وكذلك جر سيارة شحن خلال سباق ماراثون.

