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رياضة

استقبال حافل لشباب السعودية بعد التتويج بكأس آسيا.. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:24 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
وجد مسؤولو ولاعبو منتخب شباب السعودية لكرة القدم ، استقبالا حافلا لدى عودتهم إلى المملكة اليوم الاثنين عقب تتويجهم بكأس آسيا للاعبين دون 19 عاما.

ووصلت بعثة السعودية إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض وكان في استقبالها قصي الفواز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المحلي لكرة القدم.

وتوج الأخضر باللقب القاري للشباب للمرة الثالثة في تاريخه بالفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1 يوم الأحد، كما ضمن الفريق مشاركته في كأس العالم للشباب المقامة في بولندا العام المقبل.
استقبال حافل لشباب السعودية بعد التتويج بكأس آسيا.. صور
استقبال حافل لشباب السعودية بعد التتويج بكأس آسيا.. صور
استقبال حافل لشباب السعودية بعد التتويج بكأس آسيا.. صور
استقبال حافل لشباب السعودية بعد التتويج بكأس آسيا.. صور
استقبال حافل لشباب السعودية بعد التتويج بكأس آسيا.. صور
استقبال حافل لشباب السعودية بعد التتويج بكأس آسيا.. صور
استقبال حافل لشباب السعودية بعد التتويج بكأس آسيا.. صور
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