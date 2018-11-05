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أخبار البلد

الرئيس اللبناني يعزي السيسي في ضحايا حادث المنيا: نقف إلى جانب أهلنا بمصر

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:29 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ
بعث الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتعزية في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل عددا من المواطنين الأقباط إلى دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، قد أدان - في وقت سابق - الحادث الإرهابي الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، قائلا: "ندين الاعتداء الإرهابي الآثم على حافلة كانت في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل والذي سقط نتيجته ضحايا أبرياء.. ونؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا في مصر وجميع الدول العربية في مواجهة الإرهاب".
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