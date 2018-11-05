القرية الفرعونية تنظم ندوة حول التنوع البيولوجي غدا

تنظم القرية الفرعونية بالجيزة، بالتعاون والمشاركة مع وزارة البيئة، ندوة حول التنوع البيولوجي وأهميته في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة، غدا الثلاثاء بحضور بعض الجمعيات الأهلية وزوار القرية الفرعونية.



وأضافت راندا الشيخ مدير العلاقات العامة والاعلام بالقرية ان هذه الندوات تأتي في إطار تعليمات وتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شؤون البيئة، بشأن رفع الوعي البيئي لدي المواطنين وجميع فئات المجتمع ومنظمات المجتمع المدني، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي والمقرر من 13 وحتى 29 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة وبمشاركة ١٩٦ دولة.



ومن المقرر أن تلقى المحاضرة الدكتورة شيماء طه مدير محمية الغابة المتحجرة.