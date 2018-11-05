ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

القرية الفرعونية تنظم ندوة حول التنوع البيولوجي غدا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:27 م
ياسمين فؤاد وزيرة
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
تنظم القرية الفرعونية بالجيزة، بالتعاون والمشاركة مع وزارة البيئة، ندوة حول التنوع البيولوجي وأهميته في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة، غدا الثلاثاء بحضور بعض الجمعيات الأهلية وزوار القرية الفرعونية.

وأضافت راندا الشيخ مدير العلاقات العامة والاعلام بالقرية ان هذه الندوات تأتي في إطار تعليمات وتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شؤون البيئة، بشأن رفع الوعي البيئي لدي المواطنين وجميع فئات المجتمع ومنظمات المجتمع المدني، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي والمقرر من 13 وحتى 29 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة وبمشاركة ١٩٦ دولة.

ومن المقرر أن تلقى المحاضرة الدكتورة شيماء طه مدير محمية الغابة المتحجرة.
loading...

ترشيحاتنا

كما انفردنا.. الإثيوبي تيسيما حكما لمباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا

السيسي: التوك توك سبب زيادة وزن الشباب لعدم ممارستهم رياضة المشي.. فيديو

مرصد الإفتاء يكشف تناقض فتاوى داعش النسائية لتعويض نقص المقاتلين

الكاف يوجه رسالة خاصة للأهلي والترجي قبل إياب نهائى إفريقيا

محاولة أخيرة لإنقاذ إقامة مباراة المصرى وبيراميدز بالدورى الممتاز

السيسي يدعو لسن قوانين تحد من النسل: أزمة تواجه مجتمعنا منذ 50 عاما.. فيديو

الكاف يعقد اجتماعا اليوم بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا

محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة النجم الأحمر واستبعاد شاكيري

أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور

كارتيرون يعيد ناصر ماهر وحمدي لقائمة رحلة تونس واستبعاد فتحي ومؤمن زكريا

صحيفة روسية تشيد بالمنتجعات المصرية: الأفضل لدى الروس والأوكران

السيسي : لن نستطيع رفع كفاءة المنشآت التعليمية سنويًا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجاهل تطوير منزل سيد درويش بكوم الدكة يثير استياء السكندريين.. صور

شاهد.. لحظة إنقاذ قرش في البحر الأحمر بعد تحريره من طوق خانق

أسوان تستقبل الفوج الثاني من قطار الشباب ضمن مشروع اعرف بلدك..صور

مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور

المتحف الكبير يستقبل 614 قطعة أثرية من متحف التحرير.. صور

فيديو

رسائل المصريين للرئيس السيسي في مؤتمر شباب العالم.. فيديو
شاهد.. أول تعليق للرئيس السيسي على أزمة ارتفاع أسعار البطاطس
السيسي: المدارس بحاجة إلى 130 مليار جنيه لتصبح كثافة الفصل 40 طالبا..فيديو
السيسي: أولادي في الجامعة أوزانهم زيادة .. نصف الوزن عايز يتشال.. فيديو
السيسي يدعو لسن قوانين تحد من النسل: أزمة تواجه مجتمعنا منذ 50 عاما.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟