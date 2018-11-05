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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مستشفى التأمين الصحي ببنها ويستمع لشكاوى المرضى

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 04:24 م
محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد مستشفى التأمين الصحي ببنها
إبراهيم الهوارى
قام الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بجولة مفاجئة اليوم لمستشفى التأمين الصحى ببنها والذى تضم 25 سريرا للعناية المركزة و8 غرف عمليات و12 حضانة أطفال و300 سرير علي مستوى جميع الأقسام بالمستشفى.

تفقد خلالها قسم الاستقبال والطوارئ وقسم الغسيل الكلوي والذى يضم 18 جهاز غسيل كلوي كما تفقد قسم الأشعة وبنك الدم وغرفة المراقبة بالكاميرات وغرفة رعاية القلب، بالإضافة إلى مفرمة النفايات الخطرة التي تعمل بتقنية فرم النفايات وتحويلها من خطرة إلى آمنة.

كما تفقد المحافظ غرف العمليات المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وتفقد أيضا قسم التعقيم وقسم عمليات النساء والولادة وقسم المناظير والعناية المركزة كما تفقد قسم الحضانات والأطفال المبتسرين وحديثي الولادة.

وخلال الجولة راجع المحافظ بنفسه كشف العمليات الجراحية التي أجريت بالمستشفى خلال شهر أكتوبر 2018 والتي بلغ عددها 372 عملية جراحية في تخصصات العظام والجراحة والنساء والأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية.

واستمع المحافظ إلى شكاوي المرضى واطمأن على حالتهم الصحية وأمر سيادته بضرورة توفير كل ما يلزم المرضى من الأدوية والمستلزمات الطبية وأصدر توجيهاته لجميع العاملين بالمستشفى بالعمل على راحتهم وتلبية مطالبهم فورا.
محافظ القليوبية يتفقد مستشفى التأمين الصحي ببنها ويستمع لشكاوى المرضى
محافظ القليوبية يتفقد مستشفى التأمين الصحي ببنها ويستمع لشكاوى المرضى
محافظ القليوبية يتفقد مستشفى التأمين الصحي ببنها ويستمع لشكاوى المرضى
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