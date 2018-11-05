1001 طالب وطالبة يتقدمون لانتخابات اتحاد طلاب جامعة الزقازيق

أعلن الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، أن عدد الذين تقدموا لسحب استمارات الترشح بلجان انتخابات الاتحادات الطلابية فى 21 كلية بالجامعة وصل 1001 طالب وطالبة.



وأوضح "نور الدين"، أن الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين بعد فحص أوراقهم، 53 طالبًا وطالبة بكلية التربية، 64 طالبًا وطالبة بكلية الآداب، 56 طالبًا وطالبة بكلية التجارة، و56 طالبًا بكلية التربية الرياضية بنين، 32 طالبة بكلية التربية الرياضية بنات، و58 طالبًا وطالبة بكلية التكنولوجيا والتنمية، و55 طالبًا وطالبة بكلية الزراعة، و74 طالبًا وطالبة بكلية التربية النوعية، و55 طالبًا وطالبة بكلية التمريض، و55 طالبًا وطالبة بكلية العلوم، و28 طالبًا وطالبة بكلية علوم ذوي الإعاقة، و16 طالبًا وطالبة بكلية الآثار، و26 طالبًا وطالبة بكلية التربية للطفولة المبكرة، و56 طالبا وطالبة بكلية الحقوق، و30 طالبًا وطالبة بكلية الحاسبات والمعلومات، و27 طالبًا وطالبة بكلية طب الأسنان، و78 طالبًا وطالبة بكلية الصيدلة، و54 طالبًا وطالبة بكلية الطب البيطري، و70 طالبًا وطالبة بكلية الهندسة، و58 طالبًا وطالبة بكلية الطب البشري.



وأضاف "نور الدين"، أن مكاتب رعاية الشباب تتلقى الطعون اليوم الاثنين، وسوف تُفحص غدًا الثلاثاء، وتُعلن يوم الأربعاء الكشوف النهائية للمرشحين، لتبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم التالي مباشرة.