الكشف على 702 حالة فى قافلة لروتاري هليوبوليس الشروق بالإسماعيلية..صور

أقام نادي روتاري هليوبوليس الشروق برئاسة سها عبد الجليل بالمشاركة مع نادي روتاري الإسماعيلية برئاسة أحمد السنوسي قافلة طبية بمنطقة البراهمة بالاسماعيلية، وتم الكشف وصرف العلاج لعدد ( 702) حالة ، 107 حالات أسنان حشو وكشف اد وخلع، 210 باطنة وصرف العلاج.



بالاضافة لـ 75 كشف أطفال وصرف العلاج، 103 جلدية كشف وصرف العلاج، 27 حالة أمراض نساء كشف فقط، 189 حالة عيون تحويل 13 حالة لعمل عمليات مياه بيضاء إلى المستشفى العام تحويل عدد 3 حالات المستشفى الجامعى عمل عمليات حقن بالعين ،توزيع 58 نظارة طبية مجانا.



كما تم عمل توعية للوقاية من فيروس سي، وكذلك عمل توعية لكيفية غسل الأيدي والأسنان ،و ذلك بالتعاون مع جمعيه عماره وجمعيه البراهمة يومي 30 و31 أكتوبر 2018.