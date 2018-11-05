عين شمس تستضيف رئيس جامعة قوانغدونغ الصينية لبحث التعاون

استقبل د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور "شي ياو تشي" رئيس جامعة قوانغدونغ الصينية، و كلًا من عميد كلية اللغة الصينية ومديرة مكتب التعاون الدولي بجامعة قوانغدونغ، وذلك بحضور د. إسراء عبد السيد مدير مكتب التعاون الدولي بجامعة عين شمس، ومدير كونفشيوس عين شمس.



وبحث الجانبان بقصر الزعفران "مقر إدارة الجامعة"، سبل التعاون المشترك بين الجامعتين في مجال تبادل الطلاب والأساتذة، وكذلك تفعيل شهادات علمية مشتركة.



وأشار د. نظمي عبد الحميد، في كلمته خلال الاجتماع مع رئيس جامعة قوانغدونغ الصينية، إلى نجاح جامعة عين شمس في تفعيل شراكات دولية متعددة بين العديد من جامعات العالم، لافتًا إلى أن جامعة عين شمس من أكبر الجامعات الحكومية، حيث يدرس بها ما يزيد عن 210 آلاف طالب، وبها أكثر من 16 ألف عضو هيئة تدريس، وهو ما يجعل فرص إقامة شراكات علمية وبحثية مع مختلف جامعات العالم لها أهمية كبيرة لدى الطرفين.



وأعرب عبد الحميد، عن أمله في استضافة الدورة القادمة من الاتحاد الدولي الصيني بالتنسيق مع معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس.



من جانبه ناقش د. عبد الناصر سنجاب، سبل إنشاء شهادات علمية مشتركة بين الجامعتين، موضحا أن جامعة عين شمس تولي اهتماما كبيرا بفصل كونفشيوس، وتقدم له كل الرعاية والدعم حتى يحقق أهدافه المرجوة في خدمة راغبي دراسة اللغة والثقافة الصينية، وبخاصة أنه يخدم قطاعا عريضا من الجمهور بمحافظة القاهرة دون منازع.



وأكد د. "شي ياو تشي" سعادته بزيارة القاهرة وجامعة عين شمس للمرة الأولى، مشيدًا بما لاقاه من حفاوة الاستقبال والترحيب.



وأبدى اهتمامه بفتح سبل التعاون المشترك مع جامعة عين شمس وتوسيع قاعدة الشراكة وبخاصة فيما يتعلق بكونفشيوس عين شمس، والذي أكد أن المكتب الوطني للغة الصينية والسفارة الصينية بالقاهرة حريصان على دعم ونجاح كونفشيوس عين شمس.



وأشارت د. إسراء عبد السيد إلى أن كونفشيوس عين شمس يشهد إقبال من مختلف الفئات العمرية، وذلك منذ فتح باب التقدم للالتحاق منذ 11 من أكتوبر الماضي، وأضافت أن التسجيل وملء الاستمارات مستمر لمدة شهر حتى 11 من نوفمبر الجاري.



وعقب اللقاء تبادل الجانبان الهدايا والصور التذكارية، ثم قام الوفد بزيارة لمقر كونفشيوس عين شمس، وكذا زيارة للأرض المخصصة لإقامة المبني الخاص به.