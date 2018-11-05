أشرف صبحي يبحث التعاون الثنائي مع وزيرة شباب الإمارات

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأثنين، شما المزروعى وزيرة شئون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش المشاركة فى منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة 3-6 نوفمبر الجاري.



بحث اللقاء العلاقات القائمة بين مصر والإمارات على صعيد قطاعى الشباب والرياضة، وأبرز البرامج المزمع إقامتها فى الفترة القادمة بين البلدين، وتبادل الخبرات فى مجال الشباب والرياضة فى ضوء العلاقات الوطيدة التى تجمع مصر والإمارات فى مختلف المجالات.



وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالتعاون البناء مع دولة الإمارات على صعيد البرامج والملتقيات الشبابية والفعاليات والأحداث الرياضية الكبري، مؤكدا عمق العلاقات بين الجانبين المصري والإماراتى، والحرص على تحقيق أقصي درجات التعاون بين البلدين فى شتى المجالات ومنها الشبابية والرياضية.



ومن جانبها، عبرت وزيرة الشباب الإماراتية عن سعادتها بالمستوى المتميز لمنتدى شباب العالم، وحجم التمثيل المتنوع بالمنتدى من حيث حضور السادة المسئولين والشباب المشاركين من مختلف دول العالم، مؤكدة عزم وزارة الشباب الإماراتية على التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة المصرية فى المرحلة المقبلة.



كما قام الوزيران بالتقاط صورة تذكارية مع وفود الشباب العربية المشاركة فى منتدى شباب العالم والذين عبروا عن مدى سعادتهم بالمشاركة فى النسخة الثانية من المنتدى.



وفى سياق آخر، التقى الدكتور أشرف صبحي مع مسئولى قطاع الشباب بفيتنام لبحث التعاون الثنائي وإقامة مشروعات شبابية مشتركة بين البلدين.