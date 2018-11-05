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مرأة

وصفة طبيعية لعلاج القشرة بسرعة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:34 م
قشرة
قشرة
اسماء محمد
تعد مشكلة القشرة من أكثر الأشياء التى تضر بشكل وجمال الشعر لذا قدمت خبيرة التجميل منى رزق طريقة عمل وصفة طبيعية تخلصك من القشرة بسرعة مما يجعل شعرك اكثر صحة وحيوية.
مكونات الوصفة:
خل تفاح
ماء مغلى
معلقة نعناع

طريقة عمل الوصفة:
نحضر كوب خل تفاح وكوب ماء ونرتكه يغلي على النار
أضيفي له معلقة نعناع جاف يغلي غلوة واحدة وبقطنة بعد ما يبرد وتصفي اوراق النعناع
ادهني الفروة عند الجذور وتترك ساعة ثم يغسل الشعر تكرر مرتين في الاسبوع وللتطويل الشعر
ادهني كل ليلة خليط من زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت اللوز كدهان
اعملي منهم حمام زيت مرتين كل اسبوع
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