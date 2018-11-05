شراكة بين مواد البناء وماتيريال بيدرز للترويج للصناعة الوطنية

وقعت غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات برئاسة أحمد عبد الحميد، بروتوكول تعاون مشترك مع ماتيريال بيدرز لتكنولوجيا المعلومات يهدف إلى تسويق منتجات شركات أعضاء الغرفة عالميا.



وقال أحمد عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الشراكة بين الغرفة و"ماتيريال بيدرز" تستهدف تسويق منتجات الأعضاء الكترونيًا بالمجان، مشيرًا إلى أن التطبيق الإلكتروني للشركة يعد منصة دولية تجمع المصنعين ووكلاء الموردين والمشترين الدوليين وشركات التطوير العقاري والتشييد والبناء والمقاولين والأفراد بما يساهم فى الترويج للصناعة الوطنية فى مختلف الأسواق العالمية.



وأضاف عبد الحميد، أن البروتوكول يأتي فى إطار دور الغرفة فى خدمة أعضائها والمساهمة فى نمو وتطور حجم أعمال شركات الأعضاء والوصول إلى الأسواق الدولية وتوفير المعلومات للمشترين الدوليين عن مدي جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة العالمية بما يساهم فى نمو الصناعة المحلية ونفاذها إلى مختلف دول العالم.



وأكد رئيس الغرفة أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية كبيرة وقدرات صناعية ضخمة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصديري إلا أن التسويق يعد المشكلة الكبرى التى تواجه الصناعة الوطنية والنفاذ إلى الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن الطاقات الإنتاجية من مواد البناء تلبي احتياجات إعادة إعمار 3 دول عربية وهي ليبيا وسوريا والعراق، بالإضافة إلى احتياجات ومتطلبات السوق المحلي والنهضة العمرانية التى تشهدها مصر حاليًا.



وأضاف عبد الحميد أن السوق المصرية تمتلك وفرة فى خامات إنتاج كافة مواد البناء وطاقات انتاجية ضخمة بالإضافة إلى جودة صناعة مواد البناء وعوامل بشرية ومميزات صناعية كبيرة تؤهل مصر أن تصبح مركزًا إقليمي لتصدير مواد البناء إلى مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن البيانات الخاصة بالغرفة تشير إلى وجود فائض فى مختلف مواد البناء فى مقدمتها صناعة السيراميك المصري بواقع 160 مليون متر سيراميك فائض من اجمالي الطاقة الإنتاجية للمصنع بواقع 400 مليون متر و 25 مليون متر رخام فائق من إجمالي 85 مليون متر، و30 مليون طن اسمنت فائق من إجمالي 85 مليون طن أسمنت فضلا عن توافر طاقات انتاجية لمختلف مواد البناء عن التصدير واحتياجات السوق المحلي.



من جانبه قال الدكتور محمد عبد القادر رئيس ماتيريال بيدرز لتكنولوجيا المعلومات، إن الشراكة مع الغرفة ستساهم فى الترويج لصناعة مواد البناء عالميا من خلال تطبيق الشركة لخدمات التسويق الإلكتروني والذى يعد ملتقى عالمي يجمع كل من المشترين الدوليين و المصنعين والموردين لمواد البناء المختلفة بالإضافة إلى الشركات العقارية والمطورين العقاريين وشركات المقاولات والأفراد أيضا.



وأضاف عبد القادر، أن التطبيق الإلكتروني، يعمل على المستوي الدولي مما يتيح وصول المنتجات المصرية من مواد البناء إلى عدد كبير من المشترين الدوليين فى وقت قياسى، مشيرًا إلى البروتوكول يتضمن اشتراك مجانًا لأعضاء الغرفة لعرض وتسويق منتجاتها عبر الموقع التسويقى للشركة بمعدل 12 شركة من أعضاء الغرفة شهريًا والتعاون مع الغرفة فى إعداد وتوفير البيانات الخاصة بالموردين والمشترين الدوليين وكذلك توفير المعلومات والبيانات الخاصة بكل شركة من حيث الإنتاج والأسعار والجودة والعروض الدولية والتخفيضات وغيرها مما سيساهم فى نمو حجم أعمال الشركات الأعضاء بغرفة مواد البناء ووصول المنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق الدولية.

