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السيسي: الحكومة لا تتأخر في تقديم الخدمات لكن هناك قوانين تحكم مسار الدولة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:38 م
صدى البلد
فاطمة رضا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه مطلوب منا جهد كبير لإقناع الناس والايمان بالمسار الذي يتم في تطوير التعليم الاساسي والعالي، لافتًا إلى أننا نتحدث كثيرًا في الاصلاح لكن نتراجع وقت التنفيذ.

وأضاف "السيسي"، في كلمته خلال فعاليات جلسة "كيف نبني قادة المستقبل" بمنتدى شباب العالم، ان الحكومة لا تتأخر في تقديم خدمات للشعب، لكن هناك قوانين تحكم مسار الدولة.

وأوضح الرئيس أنه يجب ان يكون هناك خيال ولابد من التجاوب لإنجاح افكار التطوير، مضيفًا: نتحدث كثيرًا في الاصلاح لكن حين نتخذ خطوات حقيقية في الإصلاح نتجه لها، لكن نظل بعيدًا عنها.

وتابع: أن إمكانيات الدولة لا تستطيع تلبية جميع المطالب بشكل كامل، وتبقى الافكار والمبادرات.
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