تعرف على أفضل طريقة لاستجابة الدعاء

قال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للصائم دعوة مستجابة من الله عز وجل.



وأضاف "عاشور" خلال لقائه على قناة "الناس"، أن السلم يمكن أن يصوم بنية تفريج الكرب ولكن الأفضل هو الدعاء وقت الصيام، مؤكدًا أن دعوته مستجابة.



وأوضح أمين الفتوى أن هناك البعض من أهل الله الصالحين إذا عز عليهم طلب، بادروا بالصيام في ايام كثيرة حتى يقضي الله تعالى حاجتهم.