ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

تعرف على أفضل طريقة لاستجابة الدعاء

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
القسم الديني
قال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للصائم دعوة مستجابة من الله عز وجل.

وأضاف "عاشور" خلال لقائه على قناة "الناس"، أن السلم يمكن أن يصوم بنية تفريج الكرب ولكن الأفضل هو الدعاء وقت الصيام، مؤكدًا أن دعوته مستجابة.

وأوضح أمين الفتوى أن هناك البعض من أهل الله الصالحين إذا عز عليهم طلب، بادروا بالصيام في ايام كثيرة حتى يقضي الله تعالى حاجتهم.
loading...

ترشيحاتنا

أول قرار من كريستيان جروس بعد فوز الزمالك الصعب على حرس الحدود

تأجيل حسم الإجراءات الأمنية لمباراة الترجي والأهلي في نهائي إفريقيا

مفاجأة.. الرئيس التونسي يرفض التعديلات الوزارية

شاهد.. بكاء أحمد أسامة صديق عبد الوهاب يسرى على الهواء

زوجة جروس تتواجد في مقصورة بتروسبورت لدعم الزمالك..صور

الاتحاد التونسي يكشف الفائدة من إيقاف وليد أزارو قبل لقاء الأهلى والترجى

الاستعلامات ترد على تصريحات وزير سياحة لبنان المسيئة.. والأخير يعتذر.. فيديو

أسلحة الأهلي تتساقط قبل الوصول إلى رادس

مصر ترجئ زيارة وزير خارجية البرازيل بعد تعهد رئيسها بنقل السفارة للقدس

العصير فيه سم قاتل.. الفتاة ساعدت خطيبها وصديقه لقتل زوجة أبيها ببورسعيد

تعليق صادم لـ حسن المستكاوى بعد قرار إيقاف وليد ازارو

كهربا يوجه رسالة غضب لـ أجيري بعد هدفه فى مرمى حرس الحدود

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبرى تتناول العشاء فى القنصلية الفرنسية .. صور

قرينة الرئيس: أجريت حديثا ثريا مع مجموعة راقية من الشباب المصري الواعد

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

مع عنان سترى نفسك لحظة ولادتك.. طالبة بالإسكندرية توثق الثواني الأولى بعد الولادة.. صور

عمر خيرت يتألق في مهرجان الموسيقى العربية .. صور

فيديو

سرطان الكبد.. أخطر أمراض العصر .. اكتشف أنواعه وأهم أسبابه والأعراض المبكرة
مصري مطور للتعليم في اليابان: رجعت أخدم بلدي وعايز تكليف مش تكريم.. فيديو
السر وراء إيقاف أزارو مباراتين فقط.. وحق الأهلي في التظلم على عقوبة الكاف
رامي عياش: سأشارك في مسلسل جديد خلال 2019
سليم الأنصاري يعترف: بخاف من الظلمة وهذه أكثر المواقف المرعبة في حياتي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟