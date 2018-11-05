التصديري للصناعات الغذائية: نسعى لمضاعفة الصادرات إلى الإمارات

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورشة عمل على هامش زيارة وفد من سلامة الغذاء ببلدية دبي (إدارة مراقبة تجارة الأغذية) لمصر خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر 2018 بهدف التباحث والتفاوض حول مبادرة الرقابة على الأغذية من المصدر والتى تنوى حكومة دبي تطبيقها مع 20 دولة من بينها مصر.



وتهدف الورشة إلى تعريف الشركات المصرية على متطلبات التصدير للسوق الإماراتى ومن بينها الإجراءات المتبعة فى دبى للإفراج الجمركى، وسحب العينات، والمخالفات وغيرها من الإجراءات.



وبلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الإمارات العربية المتحدة ٥٤ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠١٧.



وأشار المجلس في بيان صادر عنه، إلى سعي التصديري للصناعات الغذائية حاليا إلى مضاعفة الصادرات الغذائية المصرية إلى الإمارات.



وتأتي تلك الورشة فى إطار التعاون والتنسيق بين المجلس التصديري للصناعات الغذائيه والهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعريف المصدرين بمتطلبات الاسواق التصديرية المختلفة.