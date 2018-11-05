ورشة عمل مصرية فرنسية بهندسة الزقازيق حول الطاقة الهيدروجينية

أعلنت جامعة الزقازيق، عن انطلاق فعاليات ورشة العمل المصرية الفرنسية حول الطاقة الهيدروجينية وخلايا الوقود وتطورها بالتعاون مع معهد بلفورت مونتبلارد الفرنسي بمشاركة وفد فرنسي مصري مشترك من كبار الباحثين في مجال الطاقة الهيدروجينية و خلايا الوقود، وذلك غدًا الثلاثاء، بكلية الهندسة جامعة الزقازيق وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالباري رئيس الجامعة.



وأضاف الدكتور علاء عطا عميد كلية الهندسة جامعة الزقازيق، أن الورشة تعقد كجزء من المشروع البحثي HyGrid-IMHOTEP المشترك بين الجانب المصري والجانب الفرنسي.



وقال الدكتور هيثم سعد رمضان الأستاذ المساعد بكلية الهندسة والباحث الرئيسي للمشروع إن الورشة يشارك في فعالياتها وفد فرنسي برئاسة البروفيسور محمد بشريف رئيس فريق البحث الفرنسي، ويضم البروفيسور دانيال هيسيل رئيس فيدرالية معامل أبحاث خلايا الوقود FCLAB بفرنسا، والبروفيسور ماري سيسيل بيرا نائب رئيس معمل فيمتو بفرنسا.