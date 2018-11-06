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ديني

تعرف على ثواب الابتلاءات التي يصاب بها الإنسان عند الله

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إبتلاء العبد المؤمن منحة من الله عز وجل، لافتا إلى أن كلما صبر المبتلي كان ذلك في ميزان حسناته .

وأضاف "فخر" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس"، أن العبد الصالح قد يكون له منزلة كبيرة عند ربه ولا يبلغها إلا من خلال الابتلاء ليختبر الله تعالى صبره وإيمانه، منوها بأن البلاء يقع بقدر صلاح العبد فهو مؤشر لرضا الله عنه .

وأوضح أمين الفتوى أن الأنبياء والرسل أشد أبتلاء، وهذا نموذج صالح يحتذى به، مؤكدا على أنه كلما صبر المبتلى وأحتسب، يأتيه الله سبحانه وتعالى بفرج كبير ويسرا.
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