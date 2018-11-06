مواطن يشكو تراكم القمامة بكفر الشرفا بالمرج

أرسل أنور توفيق، أحد قراء موقع "صدى البلد" رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من ظاهرة انتشار القمامة بمنطقة كفر الشرفا التابعة لحى المرج بمحافظة القاهرة.



وأوضح "أنور" أن القمامة بكفر الشرفا متراكمة منذ أكثر من أسبوع، وأن عملية رفعها غير منتظمة، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الحى بالأمر ولكن بلا رد، مطالبا المسئولين والحى بالاهتمام وسرعة رفعها والانتظام فى عملية تفريغ الصناديق.



يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.