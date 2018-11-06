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محافظات

اليوم .. قطع المياه عن مدينة قليوب لأعمال الصيانة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:00 ص
قطع المياه
قطع المياه
إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة قليوب اليوم الثلاثاء لمدة 5 ساعات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا لإجراء عملية صيانة داخل محطة مياه المرشحة وتغير 2 محبس 500 مم داخل المحطة "كوم أشفين".

وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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