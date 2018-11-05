محمد سراج: هذا الكليب الأقرب إلى قلبي

أكد المطرب محمد سراج أنه سعيد بردود الأفعال التي وصلت إليه عن كليب " بقولك ايه " الذي عرض مؤخرا.



وقال "سراج": "هذا الكليب من أقرب الأعمال إلي قلبي خاصة أنني لم أتوقع نسب المشاهدة التي حققها علي اليوتيوب ففقرة تقوم علي أصدقاء العروسة يغنون لها والعكس، ففوجئت أن حفلات الزفاف مؤخرا تقوم بغناء هذه الأغنية عن طريق مشهد تمثيلي".



من ناحية أخري انتهي سراج من تسجيل جميع الأغاني المقرر تقديمها في الألبوم الجديد " بينا تحدي " والذي يتكون من 13 أغنية، فالألبوم بأكمله من ألحاني ما عدا أغنية واحدة من تأليف شريف بدر وتعاونت مع المؤلف أمير طعيمة ومحمد محسن وروكا والتوزيع محمد شفيق وكريم أسامة وتميم وتومة وإسلام زكي وأحمد عبد السلام ومن المقرر اصداره الفترة المقبلة.