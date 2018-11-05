ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد سراج: هذا الكليب الأقرب إلى قلبي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 04:58 م
شيري نبيل
أكد المطرب محمد سراج أنه سعيد بردود الأفعال التي وصلت إليه عن كليب " بقولك ايه " الذي عرض مؤخرا.

وقال "سراج": "هذا الكليب من أقرب الأعمال إلي قلبي خاصة أنني لم أتوقع نسب المشاهدة التي حققها علي اليوتيوب ففقرة تقوم علي أصدقاء العروسة يغنون لها والعكس، ففوجئت أن حفلات الزفاف مؤخرا تقوم بغناء هذه الأغنية عن طريق مشهد تمثيلي".

من ناحية أخري انتهي سراج من تسجيل جميع الأغاني المقرر تقديمها في الألبوم الجديد " بينا تحدي " والذي يتكون من 13 أغنية، فالألبوم بأكمله من ألحاني ما عدا أغنية واحدة من تأليف شريف بدر وتعاونت مع المؤلف أمير طعيمة ومحمد محسن وروكا والتوزيع محمد شفيق وكريم أسامة وتميم وتومة وإسلام زكي وأحمد عبد السلام ومن المقرر اصداره الفترة المقبلة.
loading...

ترشيحاتنا

خالد بيومي يشيد بـ مذيع صدى البلد

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

محاكمة عاجلة لسائق زوجة محمد رمضان بتهمة القتل

رسائل المصريين للرئيس السيسي في مؤتمر شباب العالم.. فيديو

حقيقة سخرية محمد صلاح من تمثاله في منتدى الشباب

السيسي: أولادي في الجامعة أوزانهم زيادة .. نصف الوزن عايز يتشال.. فيديو

السيسي: التوك توك سبب زيادة وزن الشباب لعدم ممارستهم رياضة المشي.. فيديو

شاهد.. أول تعليق للرئيس السيسي على أزمة ارتفاع أسعار البطاطس

مذيع beIN Sports يعتذر للأهلى قبل مواجهة الترجى بنهائى إفريقيا

حافلات الزمالك تتجه لاستاد بتروسبورت

ممدوح عباس يوجه رسالة نارية لـ الاعلام الرياضي

موعد مباراة الزمالك أمام حرس الحدود بالدورى والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

تجاهل تطوير منزل سيد درويش بكوم الدكة يثير استياء السكندريين.. صور

شاهد.. لحظة إنقاذ قرش في البحر الأحمر بعد تحريره من طوق خانق

فيديو

السيسي يلتقط صورا تذكارية مع حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد ..فيديو
السيسي يغادر الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية.. فيديو
السيسي يكرم حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد في منتدى شباب العالم.. فيديو
السيسي: ملتزمون بتفعيل توصيات القمة الإفريقية ..فيديو
فعاليات الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية بحضور السيسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟