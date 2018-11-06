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ديني

تعرف على أفضل دعاء لمن تأخر في الإنجاب

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:59 ص
صدى البلد
القسم الديني
تلقي الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا مضمونه " ما هو أفضل دعاء لمن تأخر في الإنجاب ؟ " .

واستشهد أمين الفتوى، خلال فيديو على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بالآيات الكريمه " وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (89) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ "، لافتا إلى أن هذا الدعاء الوارد في الايات السابقة افضل دعاء لمن تأخر في الانجاب .

وأشار "شلبي" إلى أفضل طريقة لاستجابة الدعوة، وهي بدأ الدعوة وختامها بالصلاة علي النبي، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى لايرد الدعاء بين هاتين الصلاتين.
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