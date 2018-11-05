بابا الفاتيكان: أتشارك والرئيس اللبناني بقضية السلام في الشرق الأوسط

أكد البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، أنه يتشارك والرئيس اللبناني ميشال عون، الاهتمام بقضية السلام في الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، معربا تطلعه في أن تسهم العلاقات بين لبنان والفاتيكان، في التوصل إلى حلول فاعلة ودائمة للمسائل موضع النزاع في المنطقة.



جاء ذلك في رسالة وجهها البابا فرنسيس إلى الرئيس اللبناني، ونقلها إليه السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور جوزف سبيتري، والذي استقبله الرئيس عون ظهر اليوم في قصر بعبدا.



من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني عن تقديره للبابا فرنسيس واهتمامه الدائم بدعم قضية السلام في الشرق الأوسط والعالم، منوها بالدور الذي يقوم به الكرسي الرسولي في سبيل إرساء ثقافة الحوار والتلاقي بين الشعوب.



وأشار عون إلى أن رسالة لبنان تنطلق من تجربته في التعددية، وأنه يسعى إلى تكريس هذه الرسالة من خلال إنشاء (أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار) على أرض لبنان، والتي طرحها أمام المجتمع الدولي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر الماضي.

