تعديل موعد مباراة الجونة وسموحة بالدوري الممتاز

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة الجونة والمصري يوم السبت المقبل في الأسبوع الرابع عشر لدوري القسم الأول، لتقام الساعة الثامنة والنصف مساءً بدلًا من الثانية و45 دقيقة عصرًا، وذلك بعد تحديد الاتحاد الإفريقي يوم الجمعة لإقامة مباراة الترجي والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بدلًا من السبت.





واستقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين على تأجيل مباراة المصرى وبيراميدز إلى موعد آخر لم يتم تحديده.





وكان من المقرر، يلتقى المصرى مع بيراميدز الأربعاء المقبل فى إطار لقاءات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 / 2019.