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مرأة

مفاجأة.. فيروس هربس يسبب الإصابة بالزهايمر

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 04:39 م
صدى البلد
رشا عوني
أثار فيروس هيربس الذعر خلال الأيام الماضية بعد أن نشرت أم صور لطفلتها التي توفت بعد أيام من ولادتها بعد أن قبلها أحد أصدقائها المصاب بفيروس هيربس، والمعروف بالقروح في الفم، والذي لم تتحمله مناعة الفتاة وأدى إلى وفاتها.

ووفقًا لما نشره موقع " إندبندنت" فإن فيروس هيربس له علاقة وطيدة بمرض ألزهايمر، حيث اكتشف الباحثون أن فيروس هيربس حينما يكون حاضرًا في دماغ الأشخاص الذين لديهم جين محدد يعرف باسم " APOE4 " يسهم بقوة في ظهور مرض ألزهايمر.

وأكد الباحثون أن فيروس هيربس حين يصبح نشيطًا في الدماغ خاصة وقت الضغط النفسي والتوتر، يؤدي إلى حدوث تلف متراكم في الدماغ وهو ما يسبب الزهايمر.
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