ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

البورصة تربح 4.1 مليار جنيه في ختام التعاملات

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 04:58 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
أ ش أ
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم /الاثنين/، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، فيما مالت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر4 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 8ر754 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 6ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 49ر0% ليبلغ مستوى 62ر13234 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 01ر0% ليبلغ مستوى 09ر682 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 02ر0% إلى قيمته ليبلغ مستوى 13ر1711 نقطة.

وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار أسهم 100 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 43 شركة، وحافظت 33 شركة على أسعار إغلاقتها السابقة.
loading...

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك أمام حرس الحدود بالدورى والقنوات الناقلة

رئيس جهاز مدينة العبور ينفي قطع المياه عن المدينة

السيسي: أولادي في الجامعة أوزانهم زيادة .. نصف الوزن عايز يتشال.. فيديو

حكاية سباح بريطاني قضى 157 يوما في البحر: تشقق لسانه من المياه المالحة

ممدوح عباس يوجه رسالة نارية لـ الاعلام الرياضي

شاهد.. لحظة إنقاذ قرش في البحر الأحمر بعد تحريره من طوق خانق

خالد بيومي يشيد بـ مذيع صدى البلد

شاهد .. أبناء هنا شيحة أثناء عقد قرانها على أحمد فلوكس

تعرف على قصة هاتف بلاستيكي أثار ضحك الرئيس السيسي.. فيديو

متهمو حسم يكشفون تفاصيل عمليتى محاولة اغتيال مفتى الجمهورية والنائب العام المساعد

شاهد.. سيارات عائمة في سيول السعودية.. وتوقف الحالة المرورية

الكاف يعقد اجتماعا اليوم بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

تجاهل تطوير منزل سيد درويش بكوم الدكة يثير استياء السكندريين.. صور

شاهد.. لحظة إنقاذ قرش في البحر الأحمر بعد تحريره من طوق خانق

فيديو

السيسي يلتقط صورا تذكارية مع حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد ..فيديو
السيسي يغادر الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية.. فيديو
السيسي يكرم حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد في منتدى شباب العالم.. فيديو
السيسي: ملتزمون بتفعيل توصيات القمة الإفريقية ..فيديو
فعاليات الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية بحضور السيسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟