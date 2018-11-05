البورصة تربح 4.1 مليار جنيه في ختام التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم /الاثنين/، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، فيما مالت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع.



وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر4 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 8ر754 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 6ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.



وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 49ر0% ليبلغ مستوى 62ر13234 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 01ر0% ليبلغ مستوى 09ر682 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 02ر0% إلى قيمته ليبلغ مستوى 13ر1711 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار أسهم 100 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 43 شركة، وحافظت 33 شركة على أسعار إغلاقتها السابقة.