ثنائي الحجرة التشيكوسلوفاكي يحييان الليلة الثالثة لمهرجان قصر المنيل للموسيقى



وعازفة البيانو سوزانا برشوفا تخرجت من كونسرفتوار كوشيتسه في سلوفاكيا، و واصلت دراستها في أكاديمية براتيسلافا لفنون الأداء في براتيسلافا سلوفاكيا.



وأكملت درجة الماجستير في العزف على البيانو من اكاديمية ياناتشيك للموسيقى و فنون الأداء في برنو، التشيك.



وعازف البيانو التشيكي يارومير كليباش يحيى النصف الثاني من الحفل، حيث يعزف أيضًا أعمالا للمؤلفين التشيكيين ياناتشيك وسميتنا.



ولد كليباش عام 1961، وقد فاز بالعديد من المسابقات الدولية منها مسابقة شوبان في ماريانسكي لازني، مسابقة بيتهوفين وسميتنا للبيانو، وحاز على جائزة وزارة الثقافة التشيكية، ومسابقة دويتو البيانو الدولية.



يقدم كليباش حفلات فردية، وكذلك يعزف مع مجموعات موسيقى الحجرة و مع أوركسترات كبيرة.



ويحيي كثير من الحفلات في المراكز الموسيقية الهامة في أوروبا, وحول العالم.



وقد شارك في العديد من المهرجانات الدولية مثل مهرجان براغ، و مهرجان سالزبورغ، و مهرجان شلسفيغ-هولشتاين في ألمانيا.



وعزف كليباش على كثير من المسارح الشهيرة مثل قاعة سميتنا في براغ، ودار أوبرا ولاية ساكسونية في دريسدن، و قاعة حفلات جواندهاوس في لايبزيغ، و قاعة إيكهارت-جراماتي في كندا، وأوبرا برتوريا في جنوب أفريقيا.



وللعازف سلسلة من الحفلات المبهرة التي لاقت نجاحا كبيرا ونالت استحسان النقاد قدم فيها اعمالا لراشمنينوف وشوبان بمصاحبة أوركسترا براغ السيمفونية، وقد عزفها في 40 قاعة شهيرة أثناء جولة في مدن فرنسية مختلفة.



وسجل حوالي أربعين CD من أعماله الموسيقية مع أكبر شركات الإنتاج، مثل سوبرافون، بانتون، كاليوبي، هارمونيكا موندي، والشركة الامريكية RIAX.



يارومير كليباش بروفيسور في كونسرفتوار براغ الدولي منذ سنة 2009، وهو يدرس أيضًا في الأكاديمية الصيفية في سالزبورغ، و الاكاديمية الفرنسية- التشيكية في مدينة تلك، وجامعة ألبرتا في كندا، وأكاديمية ريكيافيك في أيسلندا.



يذكر أن مهرجان قصر المنيل الموسيقى ممول من الإتحاد الأوروبي، ويقام تحت رعاية المركز الثقافي الفرنسي، والمركز الثقافي الإيطالي، و السفارة الأسبانية، و المركز الثقافي النمساوي، و السفارة التشيكية، و السفارة السلوفاكية.

يحيي ثنائي الحجرة التشيكوسلوفاكي حفلا الليلة الثالثة من مهرجان قصر المنيل للموسيقى، يليهم عازف البيانو التشيكي يارومير كليباش، وذلك في الثامنة مساء غد بالقاعة الذهبية لقصر المنيل بالقاهرة.ويحيي الجزء الأول من الحفل ثنائي الحجرة التشيكوسلوفاكي الذي تأسس عام 2004 ويجمع بين عازف الكمان التشيكي بافيل بورديش وسوزانا برشوفا.يشترك كل منهم بانتظام في مهرجانات موسيقية في ألمانيا والنمسا والتشيك وسلوفاكيا، وقاما بالعزف في العديد من العواصم العالمية، ولقى الدويتو استحسانا من النقاد نظرًا لدقة العزف والتناغم الخالي من العيوب.ويقدم الدويتو في كل عام برنامج يركز على الاحتفاء بـأحد كبار المؤلفين، وتجمع قائمة أعمالهما بين الموسيقى الكلاسيكية والأعمال المعاصرة، وبين السوناتا الطويلة والأعمال القصيرة لمبدعين موسيقيين.كذلك تقودهم جذورهم لإلقاء الضوء على أعمال مؤلفين من جمهورية التشيك وسلوفاكيا.وفي هذا الصدد أصدرا في 2012 أول تسجيل CD خاص بهما يضم مقطوعات موسيقية من تأليف أنتونين دفورجاك، وبيتر مخايجي، وميكولاس سكنيدر-ترنافسكاي، من إنتاج شركة راديو تشيك.يعزف الثنائي في المهرجان أعمالا للمؤلفين التشيكيين: بدرجيخ سميتنا، وجوزيف سوك، بوهسلاف مارتينو، وأعمالا للمؤلفين السلوفاكيين: بيتر ماخايدك، شنيدر-ترنافسكاي، وكيلر، وكوبوفيتش.ويعزف الثنائي في عدد من البعثات الدبلوماسية لجمهورية التشيك و سلوفاكيا، وقد قاما بالعزف في الذكرى المئوية لجمهورية تشيكوسلوفاكيا وفي الذكرى الـ 25 لإستقلال البلدين.وتخرج عازف الكمان بافيل بورديش من كونسرفتوار باردوبيتسه في التشيك، وحصل على درجة الماجستير في العزف على الكمان من جامعة ياناتشيك للموسيقى وفنون الأداء في برنو، التشيك، و نال شهادة الاستحقاق لعزف سوناتات صعبة لموزارت، و بوسلاف مارتينو، و بنجامين بريتن في المسابقة التي نظمتها مؤسسة بوسلاف مارتينو في براغ عام 2003.