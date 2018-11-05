إسماعيل نصر الدين: منتدى الشباب فرصة لتوليهم مناصب قيادية

قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن منتدى شباب العالم رسالة قوية لكل الحاقدين وقوى الشر إن مصر ماضية فى بناء مؤسساتها واستكمال سلسلة المشروعات القومية التى شهدناها فى الآونة الأخيرة والتي سيقف التاريخ أمامها كثير.



وأضاف نصر الدين، فى بيان صحفى له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أن تولى مقاليد الحكم وهو يؤمن إيمان كامل بالشباب وقدرتهم على التغيير وفى سبيل ذلك تبنى عقد سلسلة من منتديات الشباب المحلية والعالمية التي تهدف جميعها للحوار البناء بين الشباب ونقل الخبرات والثقافات المختلفة من كل دول العالم.



وأشار النائب، إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى تمكين الشباب وهناك العديد من الشباب فى المناصب القيادية المختلفة وفى كافة القطاعات وهذا يعنى أنه فى المستقبل القريب سنجد انتشارا للشباب فى كافة الهيئات والمؤسسات والمناصب القيادية وهذا كله بفضل لغة الحوار التى تشهدها المنتديات والفرصة العظيمة التى توفرها هذه المنتديات للإطلاع على أفكار الشباب فى مختلف دول العالم والاستفادة من هذه التجربة العظيمة.