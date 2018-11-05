الوليد بن طلال لـ فوكس نيوز: علاقتي بالملك سلمان ممتازة.. واحتجازي في ريتز كارلتون سوء تفاهم.. وواثق من عدم صلة ولي العهد بوفاة خاشقجي.. والمملكة ستصل إلى الحقائق.. فيديو

سياسات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حقيقية وفاعلة

خاشقجي كان إصلاحيا وليس معارضا

كل ما أشيع عن سجني وتعذيبي كذب وزيف







أعلن رجل الأعمال والملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، تأييده ودعمه لسياسات المملكة وإصلاحات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في مختلف المجالات ولاسيما الموقف الأخير الذي أعلنته الرياض بعد ردة الفعل الاستباقية التي أعلنتها دول بعد حادث وفاة الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.



وبمناسبة مرور عام على حملة الاعتقالات التي شنتها لجنة مكافحة الفساد في السعودية برئاسة ولي العهد وبتكليف من الملك سلمان والتي طالت العديد من الأمراء والمسئولين الحكوميين والسابقين فيما عرف حينها بـ اعتقالات الريتز كارلتون، والتي كان الوليد بن طلال من بين المتحفظ عليهم، أجرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية حوارا تليفزيونيا مع الأمير السعودي الثري، أمس الأحد، والذي علق على أن حملات الاعتقالات تلك التي شهدتها المملكة منذ عام مرحلة مهمة في تاريخ السعودية، والكثير ممن اعتقلوا استحقوا ذلك لوجود مخالفات فساد.



وقال الملياردير السعودي في مقابلة بثتها قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، أمس : «أما ما حصل لي، فقد قلت سابقا في حديث لوكالة رويترز إن ذلك نجم عن سوء تفاهم.. وما حدث شمله التسامح والنسيان وتجاوزناه، وعلاقتي مع كل من ولي العهد والعاهل السعودي ممتازة».



واعتبر الوليد بن طلال سياسات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هي سياسات حقيقية وفاعلة، مؤكدا أنه أحدث تغييرا ثوريا في المملكة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والمالية، وفق حديثه للقناة الأمريكية.



وفي رده على سؤال من المذيعة ماريا بارتيرومو، حول ما إذا تعرض خلال فترة احتجازه في فندق «ريتز كارلتون» في الرياض للتعذيب، وما إذا تم إجباره باستخدام القوة على تسليم بعض أمواله لسلطات المملكة، قال رجل الأعمال المشهور: «هذا هو بالضبط ما تقوله وسائل الإعلام التي تجاوزت كل الحدود وتنشر الأكاذيب والادعاءات والشائعات، وكنت أشاهد كل هذه البرامج التلفزيونية عندما كنت قيد ما يوصف بالاحتجاز، وسمعت أن فريقا كاملا أتى لتعذيبي وكانت أرجلي للأعلى ورأسي للأسفل وما تم نشره عن نقلي إلى سجن مشدد الحراسة، كل هذه التصريحات كاذبة وهي غير صحيحة على الإطلاق».



وتابع الأمير السعودي، تعليقا على مصير أمواله: «كما سمعت الشائعات التي جاء فيها أنه تم سحب كل أموالي مني... من فضلكم ثروتي كما هي انظروا إلى التداول (السوق المالية السعودية)، ولا تزال تشير إلى أن 95 % من شركة المملكة القابضة يمتلكها الوليد، لا تسألوني عن ذلك، إنها معلومات عامة».



وبشأن قضية مقتل جمال خاشقجي، شدد "بن طلال" على ضرورة عدم التكهن بخصوص ما توصل إليه التحقيق السعودي، وإعطاء الوقت للمملكة لإنجاز التحريات.



وأوضح "خاشقجي لم يكن فقط صديقا لي بل هو عمل معي، وكانت قناة العرب آخر مكان شغله بالسعودية، وأود أن أعرب من جديد عن تعازيي لعائلته... إن جمال كان إصلاحيا، ولم يكن معارضا على الإطلاق".



وتابع الوليد أن ما حصل في القنصلية السعودية أمر مريع ومزري ومأساوي، وإنني مقتنع بأن السعودية ستصل إلى حقيقة الأمر، ولكن، من فضلكم، يجب إعطاء بعض الوقت لإنجاز التحقيق وإعلان نتائجه من قبل الحكومة السعودية.



وأضاف ابن طلال: "أطلب علنا، من المملكة العربية السعودية عبر هذا البرنامج، أن تجري التحقيق في أسرع وقت ممكن وتجعل نتائجه علنية وأنا مقتنع بأن ولي العهد السعودي ستتم إعادة اعتباره وتبرئته مئة بالمئة".



كما أكد رجل الأعمال والملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، أن علاقته بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز جيدة للغاية.

