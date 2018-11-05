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تعليم

فوز جامعة المنصورة بالمركز الثالث بمسابقة أفضل جامعة مصرية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:01 م
صدى البلد
همت الحسينى
فازت جامعة المنصورة بالمركز الثالث في مسابقة أفضل جامعة مصرية لعام 2018.

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فوز ثلاث جامعات على هامش فعاليات منتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ، فوز جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول، وجامعة أسيوط بالمركز الثاني، وجامعة المنصورة بالمركز الثالث فى مسابقة أفضل جامعة مصرية لعام 2018.

يأتى ذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي باختيار أفضل جامعة خلال فعاليات مؤتمر الشباب السادس الذى عقد فى يوليو الماضي بجامعة القاهرة.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة أجريت وفقًا للعديد من معايير التقييم، منها: البنية التحتية لكل جامعة من حيث جاهزية القاعات الدراسية والمعامل وأماكن التدريب، والشكل الجمالى للجامعة، والمستوى الأكاديمى من حيث النشر العلمى، ونسبة الطلاب لأعضاء هيئة التدريس، وموقعها على الإنترنت، ومدى قدرة الجامعة على تدبير موارد ذاتية لتغطية نفقاتها، والتواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والرعاية المادية والاجتماعية والطبية والأنشطة الطلابية التى تقدمها لطلابها، وانتظام وانضباط الدراسة، وإسهامات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة.

ومن جانبه هنأ الدكتور أشرف عبد الباسط القائم بعمل رئيس الجامعة جموع أعضاء هيئة التدريس والعاملين وكل من بذل جهد مخلص فى سبيل الارتقاء بجامعة المنصورة والظهور بشكل مشرف وما شهدته الجامعة من خطوات التطوير فى مختلف القطاعات يجعلها قبلة للطلاب والباحثين من مصر وشتى بقاع العالم.
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