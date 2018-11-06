أمين الفتوى يوضح حكم ارتداء المرأة للبنطال

تلقي الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا مضمونه " هل يجوز للمرأة ارتداء البناطيل ؟ " .



وأجاب أمين الفتوى، خلال فيديو على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلا : أنه يجوز للمرأة ارتداء البنطلون الواسع طالما تحقق فيه الشروط التي حددتها الشريعة في ثوب المرأة .



وأضاف : أن ستر العورة للمرأة كما حددتها الشريعة، تكون من خلال ثوب واسع لايشف ولا يكشف ولا يصف البدن .