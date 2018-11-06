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ديني

أمين الفتوى يوضح حكم ارتداء المرأة للبنطال

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
القسم الديني
تلقي الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا مضمونه " هل يجوز للمرأة ارتداء البناطيل ؟ " .

وأجاب أمين الفتوى، خلال فيديو على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلا : أنه يجوز للمرأة ارتداء البنطلون الواسع طالما تحقق فيه الشروط التي حددتها الشريعة في ثوب المرأة .

وأضاف : أن ستر العورة للمرأة كما حددتها الشريعة، تكون من خلال ثوب واسع لايشف ولا يكشف ولا يصف البدن .
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