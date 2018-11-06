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برلمان

برلماني: الشعب المصري قادر على دحر الإرهاب ومقاومة الانتحار القومي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
أسامة ابو المجد
أسامة ابو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن
القسم السياسى
قال النائب أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن الشعب المصرى قادر على الصمود أمام أصعب التحديات، مؤكدا أن إرادة الشعب حاربت الانتحار القومى، ومازالت تحاربه بكامل قوتها.

وأضاف أبو المجد فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن هناك مخططا دوليا لتقسيم الدول العربية إلى دويلات، مؤكدا أن هدفه هدم الدول من الداخل، وأن مصر في الأعوام السابقة كانت تعانى من ذلك المخطط ، إلا أن الدولة المصرية لديها استراتيجية للقضاء عليه.

وأوضح أن ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنتدى شباب العالم هو رسالة إلى شباب العالم ، بطرح إستراتيجية مصر الشاملة لدحر الإرهاب أمام القمة العربية ، لافتا إلى أن هدف هذه الدول الإرهابية هو تقويد الدول لتحقيق حلم إسرائيل فى السيطرة على المنطقة، ورسالة أخرى لشباب مصر للحفاظ علي الوعي اللازم لمواجهة أصعب التحديات والتصدى للشائعات، مؤكدا ان ما تفعله الدولة سوف يعود ثماره إلى الشباب فى النهاية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن مصر أحبطت مخططات لدول خارجية حاولت التدخل في شئون الدولة المصرية، مشيرا إلى أن التحرك غير المدروس الذي شهدته مصر خلال الأعوام السابقة، فتح أبواب الجحيم على بلادنا.

وحذر الرئيس السيسي خلال كلمته بجلسة "ما بعد الحروب والنزاعات"، خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى شباب العالم، من محاولات التغيير بالقوة، قائلا: التغيير بالقوة يجعلنا نفتح أبواب الجحيم، مؤكدا أن مصر كانت من الدول المرشحة لـ"الانتحار القومي"، وأنه حذر كثيرا من هذا الأمر.
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