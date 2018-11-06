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ديني

أمين الفتوى يوضح ما تفعله الأرملة في فترة العدة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:00 ص
صدى البلد
القسم الديني
تلقي الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا مضمونه " ماذا تفعل المرأة المتوفى زوجها أثناء العدة؟ " .

وأجاب أمين الفتوى، خلال فيديو على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلا : أن المرأة بعد وفاة زوجها يقع على عاتقها أمرين، العدة والحداد، أما العدة فهي أن تعتد في منزل زوجها أربعة أشهر وعشر أيام .

وأضاف: أن الزوجة خلال فترة العدة والحداد يجب أن تلتزم بثلاث شروط، أهمها عدم المبيت خارج منزل زوجها، والابتعاد عن كل أنواع الزينة كالذهب والفضة والحرير، إضافة إلى عدم أستخدام العطور.
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