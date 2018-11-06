أمين الفتوى يوضح ما تفعله الأرملة في فترة العدة

تلقي الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا مضمونه " ماذا تفعل المرأة المتوفى زوجها أثناء العدة؟ " .
وأجاب أمين الفتوى، خلال فيديو على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلا : أن المرأة بعد وفاة زوجها يقع على عاتقها أمرين، العدة والحداد، أما العدة فهي أن تعتد في منزل زوجها أربعة أشهر وعشر أيام .
وأضاف: أن الزوجة خلال فترة العدة والحداد يجب أن تلتزم بثلاث شروط، أهمها عدم المبيت خارج منزل زوجها، والابتعاد عن كل أنواع الزينة كالذهب والفضة والحرير، إضافة إلى عدم أستخدام العطور.
وأجاب أمين الفتوى، خلال فيديو على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلا : أن المرأة بعد وفاة زوجها يقع على عاتقها أمرين، العدة والحداد، أما العدة فهي أن تعتد في منزل زوجها أربعة أشهر وعشر أيام .
وأضاف: أن الزوجة خلال فترة العدة والحداد يجب أن تلتزم بثلاث شروط، أهمها عدم المبيت خارج منزل زوجها، والابتعاد عن كل أنواع الزينة كالذهب والفضة والحرير، إضافة إلى عدم أستخدام العطور.