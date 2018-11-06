أمين الفتوى يوضح ما تفعله الأرملة في فترة العدة

تلقي الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا مضمونه " ماذا تفعل المرأة المتوفى زوجها أثناء العدة؟ " .



وأجاب أمين الفتوى، خلال فيديو على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلا : أن المرأة بعد وفاة زوجها يقع على عاتقها أمرين، العدة والحداد، أما العدة فهي أن تعتد في منزل زوجها أربعة أشهر وعشر أيام .



وأضاف: أن الزوجة خلال فترة العدة والحداد يجب أن تلتزم بثلاث شروط، أهمها عدم المبيت خارج منزل زوجها، والابتعاد عن كل أنواع الزينة كالذهب والفضة والحرير، إضافة إلى عدم أستخدام العطور.